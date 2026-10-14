„Mit dem Händlerrabatt können also bis zu 8.000 Euro an Förderung herausschauen“, sagt Landesrat Daniel Alfreider. Teil des Pakets ist eine Verschrottungsprämie für die Klassen Euro 0 bis 5 von 1.000 bis 2.000 Euro. Anvisierter Start für Anträge ist der 1. Jänner 2027.<BR \/><BR \/>Als Landesrat Daniel Alfreider vor zehn Tagen seinen geplanten Vorstoß ankündigte, blieben einige Fragen offen. Jetzt herrscht Klarheit. „Ich habe der Landesregierung mehrere Vorschläge unterbreitet und diese hat entschieden“, sagt Alfreider. Derzeit beträgt die Landesförderung für Kauf, Leasing und Langzeitmiete reiner E-Fahrzeuge (Kosten unter 50.000 Euro ohne Mwst. und Steuern für die Zulassung) 2.000 Euro. Denselben Preisnachlass gibt es vom Konzessionär. In Summe sind das also 4.000 Euro.<BR \/><BR \/>Künftig kann sich dieser Betrag auf bis zu 8.000 Euro verdoppeln. Die bisherigen 2.000 Grundbetrag vom Land bleiben aufrecht. Für niedere Einkommen mit einer ISEE-Erklärung unter 20.000 Euro kommen aber – neu – weitere 2.000 Euro an Förderung hinzu. Für Einkommen zwischen 20.000 und 40.000 Euro beträgt der Zusatzbeitrag 1.000 Euro. Über 40.000 Euro ISEE gibt es nichts mehr. Zusammen mit dem Händlerrabatt können niedere Einkommen somit auf eine Förderung von 6.000 Euro kommen.<BR \/><BR \/>Dieser Beitrag kann sich (inklusive Händlerrabatt von 2.000 Euro) auf bis zu 8.000 Euro erhöhen. Und zwar dann, wenn beim Kauf eines neuen E-Autos auch noch ein altes Vehikel verschrottet wird. Das Land macht eine Verschrottungsprämie von 2.000 Euro für Fahrzeuge der Euroklassen 0 bis 3 locker. Für Fahrzeuge der Euroklassen 4 und 5 beträgt sie 1.000 Euro. Ab der Euroklasse 6 gibt es nichts mehr. Insgesamt könnten in Südtirol knapp 180.000 Fahrzeuge in den Genuss der Prämie kommen.<BR \/><BR \/> „Inzwischen gibt es eine gute Auswahl von E-Autos, deren Preis auch sehr deutlich unter 50.000 Euro liegt. Mit bis zu 8.000 Euro Zuschuss kann der Umstieg für immer mehr Südtiroler gelingen“, sagt Alfreider. Zudem biete Alperia mit 35 Cent\/kWh ein sehr attraktives Angebot an den Ladestationen. Die Förderung sei eine Antwort des Landes auf die explodierenden Treibstoffpreise und den Klimawandel.<BR \/><BR \/>Derzeit fördert das Land die E-Mobilität mit drei bis vier Millionen Euro jährlich. „Wir rechnen damit, dass die neue Förderung Mehrkosten von zusätzlichen vier bis fünf Millionen Euro mit sich bringt“, so Alfreiders Ressortchef Martin Vallazza. Wie viele Fahrzeughalter die Verschrottungsprämie beanspruchen, sei schwer abschätzbar.<BR \/><BR \/>Bleibt die Frage, ab wann Ansuchen für die neue Förderung möglich sind. Die Kriterien müssen zuerst ins digitale Beitragsportal des Landes integriert werden. „Wir arbeiten aber auf 1. Jänner 2027 hin“, sagt Ressortchef Vallazza.<BR \/><h3>\r\nReine E-Fahrzeuge: Von 2023 bis 2025 verdoppelt<\/h3> Südtirols E-Auto-Flotte befindet sich im Aufwind. Die steigenden Treibstoffpreise bewegen immer mehr Bürger zu einem Umstieg. Waren 2020 noch schlappe 652 reine E-Fahrzeuge in Südtirol zugelassen, so stieg ihre Zahl 2023 auf über 2.500 und hat sich bis 2025 noch einmal auf über 4.409 Fahrzeuge fast verdoppelt. Von der neuen Förderung erwartet man sich einen zusätzlichen Schub.<BR \/><h3>\r\nVerschrottungsprämie: Knapp 180.000 Pkw anspruchsberechtigt<\/h3> In Südtirol sind 179.790 Pkw der Euroklassen 0 bis 5 zugelassen: Sie alle haben bei gleichzeitigem Kauf eines E-Autos Anspruch auf eine Verschrottungsprämie. Für die Euroklassen 0 (18.182 Pkw), 1 (3.429 Autos), 2 (10.063 Pkw) und 3 (16.787 Autos) beträgt die Prämie 2.000 Euro. Für die Fahrzeuge der Euroklasse 4 (60.830 Pkw) und 5 (70.499 Pkw) liegt der Beitrag des Landes bei 1.000 Euro.