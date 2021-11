Bischöfe: Impfgegner „egoistisch, gleichgültig, verantwortungslos“

Die Bischöfe stellten die Gegner der 3G-Pflicht „den vielen Menschen gegenüber, die sich in der Pandemie für andere eingesetzt haben“.Den Impfgegnern warf die Bischofskonferenz in einer am Mittwoch veröffentlichten Presseaussendung „Egoismus, Gleichgültigkeit und Verantwortungslosigkeit“ vor, die oft „durch eine falsch verstandene Bejahung der Freiheit und durch eine verzerrte Auffassung von Rechten gekennzeichnet sind“.In vielen Fällen hätten die Proteste „eine Vision der menschlichen Person und der sozialen Beziehungen zum Ausdruck gebracht, die sehr weit vom Evangelium und dem Geist der Verfassung entfernt ist“, hieß es.Die Stellungnahme der Bischofskonferenz erfolgte am Tag, an dem die Abgeordnetenkammer eine Mitte-September eingeführte Verordnung zur 3G-Pflicht am Arbeitsplatz bestätigt hat.Die Regierung von Mario Draghi hatte den sogenannten Grünen Pass Mitte Oktober ausgeweitet. Dieser bezeugt, dass man geimpft, vom Coronavirus genesen, oder mit einem Schnelltest negativ getestet wurden.Seit dem 15. Oktober gilt die 3G-Regel, um in die Arbeit gehen zu können. Gegen die 3G-Regel finden seit Wochen Proteste in Italien statt.

apa