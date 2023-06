Bischof Ivo Muser auf Projektreise in Uganda

Das Missionsamt der Diözese hat im vergangenen Jahr 177 Projekte in über 30 Ländern weltweit unterstützt. Uganda stellt mit 22 Projekten einen Schwerpunkt in der Arbeit von Missio dar.Im afrikanischen Land hat Missio Bozen-Brixen zahlreiche gute Projektpartner und betreut Projekte, die von Klinik- und Schulbauten, über Landwirtschaftsprojekte, Mädchen in der Ausbildung zu Hebammen und Krankenpflegerinnen, einer mobile Klinik, Kirchbauten bis hin zu einem Aufforstungsprojekt reichen.Bischof Ivo Muser bereist Uganda ab dem 3. Juli und besucht einige der Projekte sowie Missionare aus Südtirol, die in Uganda arbeiten, wie zum Beispiel Br. Erich Fischnaller, Comboni-Bruder aus Mühlbach, oder Albert Rienzner, der seit über 50 Jahren im afrikanischen Land wirkt.