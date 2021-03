Bischof Ivo Muser hat weitere Personalentscheidungen getroffen

wird zum Pfarrer vonernannt., Pfarrer von Tirol, Pfarrseelsorger von Riffian und Kuens, Kaplan von Schloss Tirol, wird von seinem Auftrag als Pfarrseelsorger von Riffian entpflichtet.CR, Pfarrer von Pfalzen, Pfarrer „in solidum“ in Kiens, St. Sigmund und Ehrenburg, Jugendseelsorger des Dekanates Innichen, wird von seinem Auftrag als Jugendseelsorger des Dekanates Innichen entpflichtet und zusätzlich zum Pfarrer vonernannt.Pfarrer von Terenten, wird von seinem Auftrag entpflichtet und zum Seelsorger vonernannt.Seelsorger in Ehrenburg, Pfalzen, Kiens und St. Sigmund, wird zusätzlich zum Seelsorger inernannt.SVD, Pfarrer von Rodeneck, Meransen und Vals, wird zusätzlich zum Pfarrseelsorger vonundernannt.OFMCap, Pfarrer von Weitental und Pfunders, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Seelsorger vonundernannt.Beauftragter für die italienischsprachige Seelsorge in der Pfarrei Gries in, wird von seinem Auftrag entpflichtet und zum Seelsorger in der Pfarrei Tre Santi ernannt. Die Gläubigen italienischer Muttersprache in der Pfarrei Gries werden vonvon der Pfarrei Tre Santi aus betreut.SVD, Diözesaner Kinder- und Jugendseelsorger, Geistlicher Assistent von SKJ und KJS, Referent für Kinder- und Jugendpastoral am Bischöflichen Ordinariat, wird zusätzlich zum Spiritual am Bischöflichen Institut Vinzentinum inernannt.

