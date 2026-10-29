An Allerheiligen, Sonntag, 1. November, feiert Bischof Ivo Muser um 8.30 Uhr einen Gottesdienst in Lengstein am Ritten, danach, um 14.30 Uhr, leitet er die Gräbersegnung am städtischen Friedhof von Bozen-Oberau. An Allerseelen, Montag, 2. November, feiert der Bischof um 18 Uhr in seinem Heimatort Gais ein Requiem.<h3>\r\nKeine Verurteilung, sondern Zurückhaltung und Ehrfurcht<\/h3>Jährlich sterben in Südtirol rund 40 bis 50 Menschen durch Suizid. Auf diese Realität geht Bischof Ivo Muser in seiner Botschaft zu Allerheiligen und Allerseelen ein. „Jede Selbsttötung ist tragisch und löst schmerzliche, bohrende Fragen aus, besonders im näheren Umfeld von Menschen, die sich das Leben genommen haben“, schreibt der Bischof. Auf diese Fragen gebe es jedoch keine schnellen und befriedigenden Antworten.<BR \/><BR \/>Das Leben sei ein Geschenk, betont der Bischof. „Wir dürfen nicht über das Leben verfügen, über das fremde Leben nicht, und über das eigene nicht.“ Gleichzeitig warnt er davor, über Menschen zu urteilen, die durch Suizid gestorben sind. „Da sind höchste Zurückhaltung und Ehrfurcht geboten“, schreibt Muser.<BR \/><BR \/>Der Bischof wendet sich in seiner Botschaft auch direkt an die Menschen in einer Lebenskrise: „Ihr seid nicht allein. Vertraut euch jemanden an und nehmt Hilfe an.“<h3>\r\nHilfe in Krisensituationen<\/h3>Das Psychologische Krisentelefon ist rund um die Uhr unter der Grünen Nummer 800 101 800 erreichbar. Ebenfalls rund um die Uhr erreichbar ist die Caritas Telefonseelsorge unter 0471 052 052. In akuten Notfällen gilt die Rufnummer 112. Weitere Informationen für Betroffene und Angehörige gibt es unter www.suizid-praevention.it und www.dubistnichtallein.it.