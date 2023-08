Bischof Ivo Muser zu Gast bei Papst Franziskus in Rom

Die Seminargruppe mit Südtiroler Beteiligung traf gemeinsam mit Bischof Ivo Muser Papst Franziskus in Rom. - Foto: © Diözese Bozen-Brixen

Gemeinsames Beten am Petrusgrab als Highlight der Reise

Auf der Reise führte Bischof Ivo Muser die Seminaristen persönlich durch Rom, wo die Anfänge des Christentums in Rom aus der Perspektive des Glaubens.Die Gruppe erkundete bedeutende religiöse Stätten wie die Basilika S. Maria Maggiore, die Lateranbasilika, Santa Croce in Gerusalemme und den Petersdom, aber auch Orte wie die Kaiserforen, das Kolosseum oder Ara Coeli.Ein unvergesslicher Moment für die Seminaristen aus Afrika, Indien und Südtirol war die Begegnung mit Papst Franziskus während der Audienz am vergangenen Mittwoch. Der Papst habe sich besonders humorvoll gezeigt und der Gruppe viel Mut gewünscht. Das bestärkte Franziskus mit den Worten „Avanti, coraggio“, betonten die Teilnehmer der Reise.„Die Reise bot der Seminargemeinschaft die Möglichkeit, die historischen und spirituellen Orte Roms zu besuchen. Das gemeinsame Beten am Petrusgrab und die Erkundung der Apostelfürsten Petrus und Paulus unter der Führung von Bischof Ivo waren Höhepunkte des Programms. Es ist bemerkenswert, dass die Seminargemeinschaft in diesem Jahr sowohl Jerusalem als auch Rom besuchte, was die tiefe Verbindung zwischen diesen beiden Städten hervorhebt. Die Reise war für die Seminargemeinschaft von Brixen eine wertvolle Erfahrung“, ist Regens Markus Moling überzeugt.Regens Moling gehörte wie Spiritual Luca Cemin, Bischofssekretär Michael Horrer und Projektkoordinatorin Elisabeth von Lutz ebenfalls zur Reisegruppe.