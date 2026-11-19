Christkönig sei ein Fest mit gesellschaftlicher und politischer Bedeutung, betont Bischof Muser. Es wurde 1925 von Papst Pius XI. eingeführt, auch als Zeichen gegen totalitäre Ideologien. Kein Staat, keine Partei, kein politischer oder religiöser Führer und keine Ideologie dürfe einen Anspruch auf bedingungslose Gefolgschaft erheben. Auch die Zugehörigkeit zu einem Volk oder einer Sprachgruppe dürfe nicht über die Würde des Menschen gestellt werden. Christus stehe nicht für Gewalt und Ausgrenzung, sondern für Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit.<h3>\r\nJosef Mayr-Nusser: dem Gewissen folgen<\/h3>Als Vorbild nennt Muser den seligen Josef Mayr-Nusser. Er verweigerte 1944 aus Gewissensgründen den Eid auf Hitler und starb 1945 auf dem Weg ins Konzentrationslager Dachau. 2027 jährt sich seine Seligsprechung zum zehnten Mal. Sein Beispiel sei angesichts politischer Polarisierung, nationalistischer Tendenzen und Ausgrenzung erschreckend aktuell.<BR \/><BR \/>„Wir dürfen uns nicht an Gewalt und Kriegslogik gewöhnen!“, mahnt Muser mit Blick auf die Ukraine. Auch im Heiligen Land komme es nicht zu einem Frieden. Christlicher Glaube müsse sich dort bewähren, wo Angst geschürt, Menschen ausgegrenzt oder Gewalt verherrlicht werde. Es brauche eine Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, die dem Menschen dienen und seine Würde achten.<h3>\r\nNikolaus statt Angst und Schrecken<\/h3>Dieselbe Haltung sieht Muser im heiligen Nikolaus: Er stehe für Güte, Menschenfreundlichkeit und Barmherzigkeit. „Der Nikolaus kommt nicht, um Angst zu machen. Er kommt, um Freude zu schenken, um Kindern Mut zu machen und ihnen zu zeigen, dass es sich lohnt, Gutes zu tun.“<BR \/><BR \/>Deshalb dankt der Bischof allen, die diese Tradition lebendig halten. Zugleich kritisiert er Krampusveranstaltungen, bei denen der Nikolaus fehlt und Angst, Schrecken und Gewalt im Mittelpunkt stehen. Besonders Krampusläufe, die über Wochen und losgelöst vom 6. Dezember stattfinden, verlören den christlichen Bezug. „Es darf nicht sein, dass eine christliche Tradition zur Bühne für Schreckensinszenierungen umgedeutet wird, während die Botschaft des Heiligen in den Hintergrund gedrängt wird“, schreibt Muser.<BR \/><BR \/><BR \/>Christkönig und Nikolaus stünden damit für dieselbe Entscheidung: gegen Gewalt und Ausgrenzung, für Menschlichkeit, Gewissen und Zivilcourage. „Am Ende steht und siegt das Gute“, schließt der Bischof.