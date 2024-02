Bischof Muser: „Dürfen Netz menschlicher Nähe nicht reißen lassen“

Der katholische Welttag der Kranken wird in diesem Jahr zum 32-mal begangen. Der Gedenktag wurde von Papst Johannes Paul II. initiiert und will das Gedenken an alle von Krankheiten heimgesuchten und gezeichneten Menschen in den Mittelpunkt stellen. Am Welttag der Kranken besucht Bischof Ivo Muser immer ein Krankenhaus oder eine soziale Einrichtung in Südtirol.Dieses Jahr traf er im Seniorenheim Don Bosco in Bozen – mit seinen 160 Bewohnerinnen und Bewohnern das größte in Südtirol – auf Senioren, deren Familienangehörige und das Personal. Der Bischof feierte die Heilige Messe in der Kapelle der Einrichtung und kam dann mit den älteren Menschen zusammen, die er in den jeweiligen Wohnbereichen in den verschiedenen Stockwerken des Hauses besuchte. Begleitet wurde er dabei von der Direktorin der Sozialdienste der Stadt Bozen, Liliana Di Fede, und der Leiterin der Einrichtung, Silvia Meotto.Bischof Muser erinnerte daran, dass „Seniorenwohnheime, Krankenhäuser und die vielen anderen Strukturen im Gesundheits- und Sozialbereich Ausdruck der Menschlichkeit und des Respekts gegenüber den Leidenden in unserer Gesellschaft sind: Es ist wichtig zuzuhören und einen direkten und persönlichen Kontakt zu Kranken und Bedürftigen herzustellen. Unsere Empathie und Aufmerksamkeit sind gefragt.“