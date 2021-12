Bischof Muser: „Hört nicht auf, Gutmenschen zu sein“

„Was ist schlecht oder weltfremd daran, tolerant und hilfsbereit zu sein?“, fragte sich Bischof Ivo Muser am gestrigen Donnerstag bei der gemeinsamen Adventsfeier mit den Mitarbeitenden und Freiwilligen der Caritas im Bozner Dom. Er bedauerte, dass das Wort „Gutmensch“ in den vergangenen Jahren so verunglimpft worden ist und rief die Anwesenden auf: „Seid und bleibt gut und stellt euch auf die Seite der Menschen, die Hilfe brauchen.“