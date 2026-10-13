<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/spitaleinlieferung-von-papst-leo-am-dienstagvormittag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, wurde bei Papst Leo XIV. bei routinemäßigen Kontrolluntersuchungen ein Lungenknoten entdeckt. Demnach wurde der Befund im Rahmen einer regulären Vorsorgeuntersuchung festgestellt und nicht aufgrund akuter Beschwerden, die weitere Untersuchungen erforderlich gemacht hätten, etwa einer Entzündung oder einer Infektion.<BR \/><BR \/> Da er sich heute in das Gemelli-Krankenhaus in Rom begibt, ruft Bischof Ivo Muser zum Gebet für den Heiligen Vater auf. Das Gebet sei für gläubige Menschen ein wichtiger Ausdruck von Nähe, Solidarität, Anteilnahme und Hoffnung.<BR \/><BR \/>„So lade ich alle Gläubigen unserer Diözese herzlich ein, Papst Leo XIV. in diesen Tagen vor und nach seiner Operation besonders zu begleiten und für ihn zu beten“, schreibt Bischof Muser. Dabei betont er auch das Vertrauen in die medizinische Betreuung des Papstes: „Wir drücken ihm unsere Nähe aus und vertrauen auch auf die ärztliche Hilfe und Kompetenz.“<BR \/><BR \/>Seinen Gebetsaufruf schließt Bischof Muser mit den Worten: „Wer betet, ist nicht allein. Wer betet, vertraut darauf, dass Gott nichts anderes will als unser Heil. Heiliger Vater, wir beten für Sie!“