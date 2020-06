Bischof Muser: „Unser Sonntag: Kein Tag wie jeder andere“

„Durch den öffentlichen Schutz unserer Sonn- und Feiertage gewinnen und verdienen wir letztlich alle. Wir Menschen brauchen mehr als Konsum, klingende Kassen, Hektik und pausenlose Betriebsamkeit. Offene Geschäfte an Sonn- und Feiertagen werden sicher geschlossen, wenn sie nicht in Anspruch genommen werden“, ist Bischof Muser überzeugt.Die Stellungnahme des Bischofs endet mit einem Appell an die Politik: „Ich bitte jene, die politische Verantwortung in Südtirol tragen, dass sie sich mit Nachdruck einsetzen für den Schutz unserer Sonn- und Feiertage und für eine neue gesetzliche Regelung.“

