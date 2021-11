Bischof nimmt zu Meinungsbekundungen bei Corona-Demos Stellung

Am Nachmittag des Allerheiligentages hat Bischof Ivo Muser am Friedhof von Bozen/Oberau die Gräber gesegnet. Dabei hat der Diözesanbischof die Coronakrise zum Thema gemacht und diese mit einem Schlüsselbegriff des christlichen Glaubens, der Hoffnung, verbunden: „Die Hoffnung, die sogar stärker ist als der Tod, hilft uns, dass auch die Corona-Pandemie zur aufrüttelnden Chance werden kann.“ Kritik übte er an verschiedenen Meinungen.