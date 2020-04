Bischof sendet österliche Grüße ins Bozner Gefängnis

Die Gefangenen bekamen die Ostergrüße des Bischofs deshalb in Form von Ostereiern, Osterglöckchen und Ostertauben.„In der Karwoche habe ich jedes Jahr die Gefangenen im Bozner Gefängnis besucht. Heuer war dies nicht möglich. Mein kleiner Ostergruß soll ein Zeichen sein, dass ich auch ihnen an diesem christlichen Hauptfest verbunden bin. Viel Hoffnung und Kraft! Niemand soll vergessen werden. Wir sitzen alle im gleichen Boot“, so Bischof Muser.Das Geschenk des Bischofs an die Gefangenen steht symbolisch für Hoffnung und Zusammenhalt an diesem etwas anderen Osterfest.

pm/zor