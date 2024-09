Bisher 13 Tote durch Tropensturm Yagi auf Philippinen

Weitere Todesopfer wurden aus den zentralen Provinzen gemeldet: Zwei Menschen starben im Norden von Samar durch einen Erdrutsch, eine Person ertrank in Negros Oriental, und in der Stadt Naga in der Provinz Cebu kamen drei Menschen ums Leben. Die Behörden rechnen mit einem weiteren Anstieg der Opferzahlen, da einige Regionen noch nicht vollständig erreicht werden konnten.Der Sturm , lokal als „Enteng“ bekannt, traf am Montag in Casiguran, Aurora auf Land und verursachte großflächige Stromausfälle. Dienstagfrüh lag das Zentrum des Sturms vor der Küste von Laoag, Ilocos. Laut der Wetterbehörde Pag-asa erreichte Yagi Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 km/h. Die Philippinen liegen im pazifischen Taifungürtel und sind jährlich von etwa 20 tropischen Stürmen und Taifunen betroffen.