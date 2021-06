Bisher heißester Tag des Jahres in Südtirol

Den Spitzenwert bei den Temperaturen lieferte die Wetterstation in Gargazon mit 34,9 Grad Celsius, dicht gefolgt von Auer, Bozen und Branzoll mit jeweils 34,6 Grad Celsius.„Auch am morgigen Dienstag wird es noch einmal fast genau so heiß, im Laufe des Mittwochs bringen Gewitter dann eine nachhaltige Abkühlung“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Auch der Rest der Woche verläuft laut Peterlin sommerlich warm, extreme Hitze wie am heutigen Montag sei aber nicht zu erwarten.

