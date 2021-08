Bisher intensivstes Dienstwochenende für die Flugrettung Südtirol

Zu 46 Rettungseinsätzen wurde die Südtiroler Flugrettung am Wochenende gerufen. Allein der Notarzthubschrauber Pelikan 1 musste sowohl am Samstag, als auch am Sonntag zu jeweils 8 Einsätzen abheben.Dabei sind die Einsatzindikationen sehr verschieden: Sie reichen von schweren Verkehrsunfällen über Rettungsaktionen im alpinen Gelände bis zur Verlegung von Intensivpatienten zwischen den Krankenhäusern. So wurde am Sonntag ein Kind vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 in die Universitätsklinik von Innsbruck geflogen. Wie berichtet , kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall in Naturns mit mehreren Verletzten. Hierbei standen die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Pelikan 3 im Einsatz und flogen 2 Schwerverletzte in das Krankenhaus von Bozen.

