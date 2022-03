Bisher rund 25.000 Kriegsflüchtlinge in Italien angekommen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

„Wir müssen die Flüchtlinge würdevoll empfangen“, sagte der Präfekt. Bisher seien in der Provinz Udine rund 150 Unterkünfte für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt worden. Die meisten Flüchtlinge haben das Friaul allerdings schon wieder verlassen und reisten weiter zu Angehörige, die in den italienischen Großstädten leben.Mitarbeiter des UNO-Flüchtlingswerks UNHCR sind seit diesem Wochenende an der italienisch-österreichischen Grenze von Tarvis präsent, um den aus der Ukraine ankommenden Flüchtlingen Hilfe zu leisten, die über Österreich nach Italien gelangen. In Abstimmung mit den Behörden informiert das Personal die Flüchtlinge über das Asylverfahren in Italien und identifiziert Personen mit besonderen Bedürfnissen, teilte das UNHCR in einer Presseaussendung mit.Bereits seit vergangener Woche hatte das UNHCR seine Präsenz am italienisch-slowenischen Grenzübergang Fernetti bei Triest verstärkt, wo es mit einem sechsköpfigen Team ebenfalls über das Asylverfahren informiert und Personen mit besonderen Bedürfnissen unterstützt.Die Hauptziele der Flüchtenden seien die großen Städte Rom, Mailand, Bologna und Neapel, wo die Menschen Bekannte und Familienmitglieder hätten, hieß es. Italien beherbergt eine der größten ukrainischen Gemeinschaften der Europäischen Union. Rund 240.000 Menschen mit ukrainischen Wurzeln leben in Italien, 3 Viertel davon sind Frauen, die oft im Pflegebereich arbeiten.Der Ministerrat in Rom hat diese Woche Hilfen für das ukrainische Volk durch die Lieferung von Waffen, Material und Ausrüstung beschlossen.In Bozen sind am Donnerstag die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen. Mehr dazu im Video.

apa/stol