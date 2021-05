Bisher wärmster Tag des Jahres: Über 28 Grad in Branzoll

Noch relativ häufig schien am heutigen Montag in Südtirol die Sonne und die Temperaturen kletterten auf den bisherigen Rekordwert in diesem Jahr: 28,6 Grad Celsius zeigte das Thermometer in Branzoll an.„Die restliche Woche steht unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebiets. Von Dienstag auf Mittwoch gibt es verbreitet Regen, am meisten in den Südstaulagen wie dem Ultental mit bis zu 50 Liter pro Quadratmeter. Am wenigsten Niederschlag wird im Pustertal erwartet“, so Peterlin. Auch der Rest der Woche verlaufe noch leicht wechselhaft.

