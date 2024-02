Bisswunden von Füchsen: „Absolut ungewöhnlich“

„Überaus abnormes Verhalten für einen Fuchs“

Das Rätselraten, welches Tier dem 73-jährigen Albert Stockner auf einer Wiese bei Pinzagen in Feldthurns die Bisswunden zugefügt hat, wurde am Samstag beendet. Wie die DNA-Analyse der Kleidungsstücke Stockners ergab, waren dafür ein oder mehrere Füchse verantwortlich (STOL hat berichtet – hier lesen Sie mehr dazu). Wie berichtet, war Stockner am vergangenen Montag nach einer Suchaktion auf besagter Wiese stark unterkühlt aufgefunden worden. Wenig später starb der Mann im Krankenhaus.Mysteriös war der Umstand, dass der Verstorbene am gesamten Körper Bissspuren aufwies. Die Autopsie ergab, dass Stockner nicht an den Bisswunden, sondern an starker Unterkühlung gestorben war. Wer aber war für die Bisse verantwortlich?Mehrere Tage wurde in diesem Zusammenhang gemutmaßt, es müsse sich um einen Wolf, Hund oder Goldschakal handeln, ehe die Bisse nun laut Untersuchungen der Stiftung „Edmund Mach“ in St. Michael an der Etsch einem oder mehreren Rotfüchsen zugewiesen werden konnten.„Es ist ein überaus abnormes Verhalten für einen Fuchs, der normalerweise den Menschen meidet“, sagt Benedikt Terzer und versichert gleichzeitig, dass Angst vor Füchsen absolut unbegründet sei.