Gegen 15 Uhr erlebten weite Teile des Etschtals, der Großraum Meran und insbesondere die Landeshauptstadt Bozen einen flächendeckenden Blackout.<BR \/><BR \/>Für rund zehn Minuten ging in Haushalten, Betrieben und auf den Straßen nichts mehr. Wie der Verteilernetzbetreiber Edyna am späten Nachmittag bekannt gab, lag das Zentrum der Störung im Umspannwerk Reschenbrücke. Dort war es im Zuge von Arbeiten zur Netzführung zu einem Zwischenfall an einer Hochspannungsanlage gekommen. Die Schutzsysteme reagierten wie vorgesehen und kappten die Zufuhr – eine automatisierte Notbremsung, die eine Kettenreaktion auslöste.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382865_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Insgesamt 106.000 Kunden saßen von einem Moment auf den anderen im Dunkeln – Private und Unternehmen gleichermaßen.<BR \/><BR \/>Weil zahlreiche Ampelanlagen im betroffenen Gebiet zeitweise den Dienst versagten, geriet der Straßenverkehr ins Stocken. Im Bozner Krankenhaus sprangen die Notstromaggregate an, um den klinischen Betrieb und die kritische Infrastruktur lückenlos abzusichern. Zu dramatischen Zwischenfällen kam es nach ersten Erkenntnissen nicht, wenngleich die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken musste, um Bürger aus steckengebliebenen Aufzügen zu befreien. Für Aufsehen sorgte zudem die vorsorgliche Evakuierung des Palais Widmann, Sitz der Südtiroler Landesregierung, nachdem dort das Alarmsystem angeschlagen hatte.<BR \/><BR \/>Laut Edyna gelang es den Technikern durch gezielte Umschaltungen, die Versorgung innerhalb weniger Minuten schrittweise wieder hochzufahren. Man betonte von Seiten des Betreibers, dass das Netz fortlaufend überwacht, gewartet und modernisiert werde, um eben jene Ausfallsicherheit zu garantieren.