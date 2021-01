Blasiussegen und Aschermittwoch in der Pandemie: Hinweise der Diözese

In einem amtlichen Schreiben geben Bischof Ivo Muser und Generalvikar Eugen Runggaldier Hinweise für die Feier des Blasiussegens und des Aschermittwochs in Zeiten der Corona-Pandemie. So soll beim Blasiussegen die Segensformel nur einmal laut über alle Gläubigen gesprochen werden, während dann der Einzelsegen nur mit dem Segensgestus, aber ohne deutendes Wort gespendet wird.