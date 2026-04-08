Der Kurs fand vom 5. März bis 3. April statt, wie aus einer Aussendung der Carabinieri hervorgeht. Die Teilnehmer sollen bereits ab der kommenden Wintersaison in Skigebieten in ganz Italien eingesetzt werden.<BR \/><BR \/>Die Ausbilder des Trainingszentrums vermittelten die notwendigen Kenntnisse, um die Sicherheit auf den Skipisten zu gewährleisten. Auf dem Programm standen sowohl theoretische als auch praktische Einheiten.<BR \/><BR \/>Zeitgleich wurde auch ein ergänzender Kurs im Skibergsteigen sowie für den Dienst abseits der Pisten organisiert. Daran nahmen sieben Carabinieri teil. <BR \/><BR \/>Im Rahmen der Ausbildung wurden unter anderem der Umgang mit Tourenskiern und entsprechender Ausrüstung, Techniken für Bewegungen im freien Gelände sowie die Gefahren im alpinen Raum behandelt. Weitere Schwerpunkte waren Sicherheitsmaßnahmen, Selbstrettung in Gruppen sowie die Suche nach Lawinenverschütteten mit entsprechender Ausrüstung.<BR \/><BR \/>Zudem wurden Kurse in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz organisiert, um die Teilnehmer auf Notfälle vorzubereiten.