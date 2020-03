„Bleibt zu Hause“ ist das Gebot der Stunde! Was darf ich, was nicht?

Ganz wichtig ist es, die Eigenerklärung mit sich zu führen. Nicht nur bei Fahrten mit dem Auto, sondern auch wenn man zu Fuß unterwegs ist. Man muss einen Grund für die Fahrt oder den Fußmarsch haben!Es finden Kontrollen statt, in Bozen und Gröden etwa wurde am Donnerstagvormittag schon massiv kontrolliert. Wer sich nicht an die Vorgaben hält und das Formular nicht mit sich führt, muss mit Strafen rechnen.Hier gibt es die Eigenerklärung zum Download. Ab dem heutigen Donnerstag sind nur noch Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Zeitungskioske, Tabaktrafiken und Tankstellen geöffnet. Auch Elektrofachgeschäfte und Banken bzw. Versicherungsagenturen können vorerst geöffnet bleiben. Alle anderen Geschäfte sowie auch Friseur- und Beautysalons sind geschlossen. Sie dürfen natürlich einkaufen und tanken. Die Versorgung ist garantiert. Es sollte nur einer aus der Familie einkaufen gehen. Der Abstand von einem Meter muss immer eingehalten werden.Man darf zum Arzt und in die Apotheke, der Abstand von einem Meter muss immer eingehalten werden. Das Krankenhaus ist nur in dringenden Fällen aufzusuchen. Besuche im Altenheim sind verboten.Ja, zum frische Luft schnappen und ausspannen, ist es erlaubt. Sie sollten allerdings nicht das Auto nehmen, um an den Ort des Spaziergangs zu gelangen. Also eine kleine Runde an der Frühlingssonne ist erlaubt, am Besten allein oder im Abstand von einem Meter, wenn eine andere Person dabei ist.Das Dekret besagt allerdings auch ganz klar, dass jeglicher Ortswechsel zu vermeiden ist. Das Beste ist: Bleiben Sie zu Hause. Denn darum geht es.Ja, aber nur in der Nähe der eigenen Wohnung und nur kurz.Nein, leider nicht. Jegliche Menschenansammlungen sind zu vermeiden. Sowohl im Freien als auch im Innenraum.Jeglicher Ortswechsel aus Urlaubsgründen ist verboten. Zum Zweitwohnsitz darf man nur, falls es einen Notfall gibt, wie etwa Gasaustritt oder Wasserschaden.Sport können Sie zu Hause machen, jeglicher Ortswechsel ist zu vermeiden. Zum Einkaufen dürfen Sie das Fahrrad benutzen, sollte aber vermieden werden, um unnötigen Verletzungen vorzubeugen.Wenn die eigenen Eltern pflegebedürftig sind, darf man sie besuchen und betreuen, auch wenn diese in einer anderen Gemeinde wohnen. Die Eigenerklärung ist mitzuführen.Man darf die Kinder abholen, wenn dieses gerade beim getrennt lebenden Partner weilen. Natürlich ist auch da eine Eigenerklärung mitzuführen.Ja, aber nur wenn kein Home-Office oder Smart-Working möglich ist.Auch die Raststationen entlang der Autobahnen sind geöffnet. Man darf Essen und Getränke kaufen. Der Abstand von einem Meter ist einzuhalten.

