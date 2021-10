Blickenspitze: Tourist aus Deutschland stürzt in den Tod

Der 66-Jährige war laut Bergrettung Vintl alleine an der Blickenspitze (2988 Meter Meereshöhe) unterwegs. Es handelt sich dabei um einen anspruchsvollen Berg nahe der Wilden Kreuzspitze.Der Mann startete am Donnerstagmorgen vom Parkplatz Fane-Alm und fuhr mit dem E-Bike bis zur Labeseben-Alm. Von dort ging er über einen Wanderweg weiter bis zum Rauhtaljoch. Dann zweigte er ab und bestieg über wegloses Gelände die Blickenspitze. Den Gipfel erreichte der Tourist aus Deutschland gegen Mittag, von wo er auch noch ein Gipfelbild verschickte.Die Frau des 66-Jährigen alarmierte schließlich gegen 19 Uhr die Bergrettung, weil sie keinerlei Lebenszeichen mehr von ihrem Mann erhalten hatte. Sofort wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet, an der sich die Bergrettung Vintl sowie die Freiwilligen Feuerwehren Vals und Brixen beteiligten. Zum Einsatz kam auch ein Suchhund und eine Drohne.Gegen Mitternacht wurde schließlich auf rund 2200 Metern Meereshöhe südöstlich des Gipfels die Leiche des Mannes entdeckt. Der 66-Jährige ist aller Voraussicht nach im Abstieg vom Gipfel der Blickenspitze über steiles, felsdurchsetztes, wegloses und vereistes Gelände ausgerutscht und abgestürzt. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.Im Einsatz standen auch der Rettungshubschrauber, die Carabineri sowie die Notfallseelsorge.

