Um 22.15 Uhr ging am gestrigen Dienstag bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Meran die Meldung über den Einbruch in ein Fahrzeug ein, das in der Garibaldistraße abgestellt war. Unbekannte hatten Wertsachen im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro entwendet.<h3>\r\nÜberwachungskameras überführen Vorbestraften<\/h3>Die Beamten werteten umgehend die Aufnahmen der städtischen Überwachungskameras aus. Auf den Bildern konnten die Ordnungshüter den mutmaßlichen Täter identifizieren: Es handelt sich um einen 45-jährigen algerischen Staatsbürger, der den Sicherheitskräften wegen anderer Delikte bereits bestens bekannt war.<BR \/><BR \/>Gezielt rückten die Polizeistreifen daraufhin an die Orte aus, an denen sich der Mann für gewöhnlich aufhält. Dort trafen sie den 45-Jährigen tatsächlich an. <h3>\r\nBeute noch in derselben Nacht zurückgegeben<\/h3>Bei der Kontrolle hatte der Verdächtige nicht nur die gesamte Beute noch bei sich, sondern führte auch ein Messer mit sich. Die Polizeibeamten stellten sowohl die Wertsachen als auch die Waffe sicher. <BR \/><BR \/>Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft konnte das gesamte Diebesgut noch in der Nacht dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden. Von der ersten Meldung bis zur Festnahme und Sicherstellung der Beute verging lediglich eine Stunde.