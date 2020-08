Blitz löst Brand in Niederrasen aus

Am Sonntagabend ist es gegen 18.30 Uhr in einem Waldstück in Niederrasen zu einem Brand gekommen. Grund dafür war ein Blitz, der in einen Baum einschlug und einen Brand entfachte. Der Baum und ein darunter befindliches landwirtschaftliches Gerät fingen Feuer.Die Freiwillige Feuerwehr von Niederrasen eilte umgehend zum Brandort und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Somit gelang es den Wehrleuten eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern.Einmal mehr wurde Südtirol von heftigen Gewittern heimgesucht ( STOL hat berichtet ). Südtirolweit zählte der Landeswetterdienst am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag insgesamt über 300 Blitze. Auch am Montag ist mit weiteren Gewittern zu rechnen.

jno