Kurz nach 16 Uhr wurde Alarm geschlagen. An der Schwarzwand auf rund 2.100 Metern hatte ein Baum nach einem Blitzeinschlag Feuer gefangen. <BR \/><BR \/>Der Einsatz gestaltete sich aufgrund des unzulänglichen Geländes schwierig. Ein Löschhubschrauber löschte das Feuer, die Wehrleute kümmerten sich um die Nachlöscharbeiten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1342473_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Latsch und Goldrain, die Bergrettung Latsch, der Forstdienst und Verantwortliche der Gemeinde.