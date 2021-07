Blitze, Hagel und Windböen: Heftige Gewitter über Südtirol

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Viele Blitze, Sturmböen, Hagel und Platzregen: Die Gewitter zogen von Meran übers Sarntal ins Eisacktal und Wipptal. Sie waren teils sehr stark und kamen plötzlich mit großen Regenmengen in kürzester Zeit. Dies führte auch zu Überflutungen und rund 30 Unwettereinsätzen der Freiwilligen Feuerwehren des Landes.Am späten Freitagabend wurde besonders das Wipptal von starken Unwettern heimgesucht. Gegen 21.30 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Sterzing zum ersten Einsatz aus, es folgten weitere, auch für die Feuerwehren von Telfes, Ratschings und Thuins. Heftige Regenschauer und Hagel hatten die Einsätze ausgelöst.Bis spät in die Nacht arbeiteten die Einsatzkräfte mehrere Wassereintritte in Wohnungen, Kellern, und Garagen ab. Auch übertretene Bäche sowie kleinere Vermurungen sorgten für Einsätze.Einsätze in der Nacht gab es aber auch für die Feuerwehren im Unterland, im Burggrafenamt, im Vinschgau, im Eisacktal und im Schlerngebiet.Die Gewitter in der letzten Nacht waren mit Starkregen und Windböen lokal sehr heftig. Aber auch die Blitzdichte am Freitagabend war in Südtirol überragend: Von den Wolkenblitzen war ein Zucker nach dem anderen zu sehen. Der Himmel leuchtete mancherorts alle ein bis 3 Sekunden auf.Die Aufnahmen zeigen Blitze in Barbian, die gegen 23 Uhr aufgenommen wurden:

