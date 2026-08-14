Die Gutachterin Mareike Schüler-Springorum hatte die Folgen der Entführung in der Silvesternacht 2023\/2024 für Blocks Kinder beschrieben. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin waren der damals zehnjährige Junge und das 13-jährige Mädchen massiv traumatisiert worden.<h3>\r\nVerstoß gegen Gebot zur Zurückhaltung?<\/h3>Verteidiger Ingo Bott sieht in der Pressemitteilung einen Verstoß gegen den Beschluss zum Ausschluss der Öffentlichkeit. Sollte die Richterin davon gewusst oder sie veranlasst haben, habe sie gegen das Gebot zur Zurückhaltung verstoßen. Frühere Befangenheitsanträge der Verteidigung waren allesamt abgelehnt worden.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft wies den neuen Vorwurf zurück. Gerichtssprecher hätten die nicht öffentlichen Erörterungen verfolgen dürfen und keine Details veröffentlicht, die die Rechte der Kinder verletzten.<BR \/><BR \/>Christina Block ist angeklagt, im Zusammenhang mit einem Sorgerechtsstreit eine israelische Sicherheitsfirma mit der Entführung ihrer Kinder beauftragt zu haben. Sie bestreitet dies. Insgesamt gibt es sieben Angeklagte, darunter ihren Lebensgefährten, den früheren Sportmoderator Gerhard Delling, dem Beihilfe vorgeworfen wird.