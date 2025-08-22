<BR \/>Unter dem Motto „Blütenzauber und Gartenpracht“ tauchten die Kinder in die faszinierende Welt der Floristik und Gartengestaltung ein. Mit leuchtenden Augen banden sie kreative Kränze, arrangierten farbenfrohe Blumengestecke und setzten kleine Gartenprojekte um. Jeder Griff wurde ausprobiert, verbessert und mit Stolz präsentiert – und wo etwas nicht auf Anhieb gelang, halfen gegenseitige Tipps, ein herzliches Lachen und eine große Portion Einfallsreichtum.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203630_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Atmosphäre glich einer Mischung aus blühender Gartenwerkstatt und fröhlichem Ferienprojekt. Schritt für Schritt entstanden kleine Meisterwerke, die nicht nur optisch überzeugten, sondern auch die Freude am kreativen Handwerk vermittelten.<h3>\r\nEin Sommerprojekt der Extraklasse<\/h3>Die KidsAcademy ist ein Sommerprojekt des Wirtschaftsverbands Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) und bringt Kinder zwischen sechs und zehn Jahren spielerisch mit Handwerksberufen in Kontakt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203633_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein besonderer Dank gilt den lvh-Funktionärinnen und -Funktionären, den Expertinnen und Experten, den Betreuerinnen und Betreuern vor Ort. Das Projekt wird gefördert von der Familienagentur der Autonomen Provinz Bozen und unterstützt von der Bilateralen Körperschaft für das Handwerk, Sanikal Bath & Technology, sowie weiteren Sponsoren und Partnern.<BR \/><BR \/>Mit der Projektwoche in Laimburg-Pfatten geht die KidsAcademy 2025 zu Ende. Die Vorfreude auf die Neuauflage im kommenden Jahr ist bereits jetzt riesig, so schreibt der lvh.apa in seiner Pressemitteilung.