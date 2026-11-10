Gegen 8 Uhr war aus bisher unbekannter Ursache ein Pkw ins Schleudern geraten und kollidierte anschließend mit zwei anderen Autos. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.<BR \/><BR \/>Für die Dauer des Einsatzes musste die Brennerstaatsstraße komplett gesperrt werden, mittlerweile konnte sie wieder für den Verkehr freigegeben werden. Es kam zeitweise zu erheblichen Verzögerungen.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kardaun-Karneid, das Weiße Kreuz, der Notarzt sowie die Ortspolizei.