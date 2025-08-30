<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Kardaun-Karneid wurde am Freitagabend gegen 21 Uhr alarmiert: Auf der Landesstraße bei Blumau blockierte ein Baum die Fahrbahn. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206702_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Glücklicherweise fuhr kein Fahrzeug den Abschnitt, als der Baum umfiel und auf die Straße stürzte. Die angerückten Wehrleute zerschnitten den Baum und räumten die Straße. <BR \/><BR \/>Nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte ausrücken und die Straße war wieder befahrbar.