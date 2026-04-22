<BR \/>Der Unfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr auf der Brennerstaatsstraße, etwa einen halben Kilometer vor Blumau. Ein Lieferwagen war gerade in Richtung Klausen unterwegs, als er von dem Lkw hinter sich gerammt worden sein soll. Durch den Zusammenprall stürzte der Lieferwagen die Böschung am Straßenrand hinunter.<BR \/><BR \/>Sofort eilten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kardaun-Karneid zur Hilfe. Mit einer Seilwinde zogen sie den Lieferwagen wieder auf die Straße. Das Fahrzeug war stark beschädigt, dessen Fahrer hatte jedoch Glück und zog sich nur leichte Verletzungen zu.<BR \/><BR \/>Für den Einsatz musste die Brennerstaatsstraße zeitweise vollständig gesperrt werden. Staus in beide Richtungen waren die Folge. Auch das Weiße Kreuz war vor Ort, um dem Verletzten Erste Hilfe zu leisten.