Blumau: Mann feuert mit Gewehr Schüsse auf Paar ab

Laut ANSA hatte sich der Mann hinter einem Busch in der Nähe des Eingangs des Hauses in Blumau versteckt, wo das Paar wohnt. Plötzlich feuerte der Täter mit einem Gewehr mehrere Schüsse auf die Beine des Paares ab.Die beiden Opfer, bei denen es sich um Einheimische handelt, sollen den Ex-Ehemann als Täter erkannt haben, als er den Tatort verließ.Der Täter, der derzeit in der Lombardei lebt, ist seitdem unauffindbar. Carabinieri und Staatspolizei eilten an Ort und Stelle und fahnden nun nach dem Schützen. Vor Ort waren auch Rettungsdienst und Notarzt.Bei dem Übergriff könnte es sich um einen Racheakt handeln. Offizielle Bestätigung gibt es dafür aber keine.