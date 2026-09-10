Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf der Höhe der Firma „Gastrofresh“ in Blumau. Aus bisher unbekannter Ursache waren vier Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden – darunter ein Fahrzeug, das ins Schleudern geraten war.<BR \/><BR \/>Insgesamt zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Für die Dauer des Einsatzes musste die Staatsstraße komplett gesperrt werden. Nach rund einer Stunde konnte sie wieder für den Verkehr freigegeben werden, berichtet <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Kardaun-Karneid, das Weiße Kreuz, das Rote Kreuz sowie die Carabinieri.