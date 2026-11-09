Es hätte ein ganz gewöhnlicher Nachmittag werden sollen – doch wenige Minuten könnten über Leben und Tod entschieden haben. Agata Wykrota (34), Augenärztin am Krankenhaus Bozen, war am Samstagnachmittag gemeinsam mit ihrer Schwester in der polnischen Stadt Krakau unterwegs, wie sie der italienischen Tageszeitung „Alto Adige“ erzählt. Die beiden hatten einen Tisch in einem Restaurant reserviert. Weil ihre Schwester später als geplant aufgestanden war, verspätete sich das Duo. Eine Verzögerung, die ihnen möglicherweise das Leben rettete.<BR \/><BR \/>Plötzlich gerieten die beiden in eine flüchtende Menschenmenge. Italienische Touristen schrien: „Sie schießen!“ Ohne zunächst zu wissen, was genau passiert war, schlossen sich Agata und ihre Schwester den Menschen an und brachten sich in Sicherheit, wie sie dem „Alto Adige“ erzählen. <h3>\r\n„Was wäre gewesen, wenn wir pünktlich gewesen wären?“<\/h3>Erst etwa 40 Minuten später kehrten sie zu ihrem Auto zurück. Was sie dort sahen, machte das Ausmaß der Tragödie deutlich: ein von Schüssen durchsiebtes Fahrzeug, zahlreiche Polizeikräfte und Menschen, die regungslos am Boden lagen. Sechs Personen waren bei dem Angriff ums Leben gekommen, 16 weitere wurden verletzt.<BR \/><BR \/>Unter den Todesopfern befinden sich vier polnische Staatsbürger im Alter zwischen 47 und 61 Jahren, ein 32-jähriger Brite sowie eine 51-jährige Österreicherin. Auch deren Ehemann wurde bei dem Angriff verletzt.<BR \/>„Was wäre gewesen, wenn wir pünktlich gewesen wären?“ Diese Frage lässt Agata Wykrota und ihre Familie seither nicht los. Gegenüber „Alto Adige“ schildert die in Bozen lebende Ärztin ihre Erlebnisse. Noch immer stehe sie unter Schock.<h3>\r\nTäter soll Angehörige zuvor getötet haben<\/h3>Als mutmaßlicher Täter wurde der 25-jährige Pole Michal Oksinski identifiziert. Er war bislang nicht vorbestraft, soll sich allerdings für Waffen interessiert und eine Nähe zu rechtsextremen Ideologien gezeigt haben. Das erklärte Polens Innenminister Marcin Kierwinski.<BR \/><BR \/>Besonders erschütternd: Die Angehörigen des Mannes waren zuvor tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll Oksinski sie getötet haben, bevor er seinen Angriff auf dem Marktplatz verübte.<BR \/><BR \/>Der 25-Jährige wurde nach einem Schusswechsel mit der Polizei festgenommen. Er befindet sich weiterhin im Krankenhaus und konnte deshalb bislang nicht vernommen werden. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Fall inzwischen auch unter dem Gesichtspunkt eines möglichen terroristischen Hintergrunds.