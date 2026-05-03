<h3>\r\nWann ist man wirklich hypertonisch?<\/h3>Wer seinen Blutdruck nicht regelmäßig kontrolliert, hat ein deutlich erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenerkrankungen und weitere schwerwiegende Folgen. Unstrittig ist: Erhöhte Werte sollten gesenkt werden – gezielt und angepasst an die einzelne Person.<BR \/><BR \/>Noch vor einigen Jahrzehnten galten deutlich höhere Blutdruckwerte als akzeptabel. Lange Zeit reichte eine einfache Faustformel: 100 plus Lebensalter. Später wurden die Grenzwerte schrittweise gesenkt – zunächst auf 160\/95, schließlich auf das heute bekannte Optimum von 120\/80 mmHg. Werte bis 130 gelten zwar noch als normal, darüber spricht man bereits von Vorstufen der Hypertonie. Diese Entwicklung hat allerdings dazu geführt, dass immer mehr Menschen als behandlungsbedürftig gelten.<BR \/><BR \/>Zwar zeigen große Studien, dass niedrigere Blutdruckziele das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall senken können – ähnlich wie bei der Absenkung des LDL-Cholesterins. Gleichzeitig hat die Absenkung der Grenzwerte aber auch Nebenwirkungen: Mehr Menschen benötigen Medikamente, teils in höherer Dosierung oder Kombination, was das Risiko von Nebenwirkungen erhöht und die Therapietreue erschweren kann, insbesondere bei älteren Menschen mit mehreren chronischen Erkrankungen.<h3>Sinkende Grenzwerte – Nutzen und Grenzen<\/h3>Eine aktuelle Analyse von Forschern der Universität Bologna weist darauf hin, dass weltweit rund 1,4 Milliarden Erwachsene mit Bluthochdruck diagnostiziert sind. Die Autoren betonen jedoch, dass der Blick von der Bevölkerungsebene stärker auf das individuelle Risiko gelenkt werden muss. Denn während niedrigerer Zielwerte das Risiko insgesamt senken, erreichen viele Patienten die neuen, strengeren Ziele nicht mehr und benötigen intensivere Therapien.<BR \/><BR \/>In der Prävention spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Laut dem Global Cardiovascular Risk Consortium lassen sich rund 50 Prozent aller kardiovaskulären Erkrankungen auf fünf beeinflussbare Risiken zurückführen: Bluthochdruck, Rauchen, Diabetes, erhöhte Cholesterinwerte und Übergewicht. Dabei haben diese Faktoren nicht alle das gleiche Gewicht. Besonders stark wirken sich Rauchverzicht und die Abwesenheit von Diabetes auf Lebenszeit und krankheitsfreie Jahre aus. Bluthochdruck bleibt jedoch der wichtigste Faktor für die Zahl der Jahre ohne Herz Kreislauf Ereignisse.<BR \/><BR \/>Studien zeigen außerdem: Selbst zwischen dem 55. und 60. Lebensjahr bringt die Kontrolle von Blutdruck, Fettstoffwechsel, Diabetes oder Rauchverhalten noch messbare und klinisch relevante Vorteile. Wer in diesem Alter keinen Bluthochdruck hat, gewinnt besonders viele Jahre ohne schwere kardiovaskuläre Ereignisse.<h3>\r\nIndividuelle Zielwerte statt starrer Vorgaben<\/h3>Neuere Untersuchungen aus den USA belegen zwar, dass ein systolischer Zielwert unter 120 mmHg mehr Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindern kann als höhere Zielwerte. Gleichzeitig mahnen die Autoren zur Zurückhaltung: Gerade bei älteren Menschen kann es sinnvoll sein, leicht höhere – aber noch normale – Werte zu akzeptieren, wenn Nebenwirkungen drohen.<BR \/><BR \/>Das Fazit der Experten ist eindeutig: Leitlinien sind wichtig, doch entscheidend ist die individuelle Bewertung. Regelmäßige Blutdruckkontrollen, eine ehrliche Einschätzung des gesamten kardiovaskulären Risikoprofils und die enge Abstimmung mit dem Arzt führen zu einer maßgeschneiderten Therapie – angepasst an Alter, Begleiterkrankungen und Lebenssituation. Denn Bluthochdruck wirkt oft still, kann aber den Gesundheitsverlauf entscheidend verändern. Vorsorge und frühes Handeln bleiben daher zentral.