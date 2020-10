Blutige Messerstecherei in Brixen – Mann wegen versuchten Mordes verhaftet

Es war gestern Abend um kurz vor 21 Uhr, als die Beamten ein verzweifelter Anruf eines Mannes erreichte. Er sei auf offener Straße niedergestochen worden und benötige dringend Hilfe. Sofort begaben sich 2 Streifenwagen an besagte Stelle zwischen Stadelgasse und Romstraße.Schnell konnte rekonstruiert werden, was passiert war. Der Verletzte und ein 35-jähriger Tunesier mit den Initialen R.G. – beide wegen verschiedener Vergehen aktenkundig – waren in einer Bar in der Romstraße in einen heftigen Streit geraten. Als sie schließlich das Lokal verließen, stach der eine mehrmals mit einem Messer auf das Opfer ein, verletzte es schwer und flüchtete.Die Brixner Carabinieri leiteten sofort die Fahndung ein. In Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Sterzing, Bruneck und Bozen begaben sie sich auf die Spur des Täters, der beim Einsteigen in ein Taxi beobachtet worden war. Nur wenig später gelang es den Carabinieri besagtes Taxi in Vahrn ausfindig zu machen und zu blockieren. Der mutmaßliche Täter, dessen blutverschmierte Jacke von der brutalen Tat zeugte, wurde unter dem Vorwurf des Mordversuchs verhaftet und in die Kaserne gebracht und den üblichen fotodaktyloskopischen Untersuchungen unterzogen.Nach Unterrichtung des Staatsanwalts ordnete dieser seine Inhaftierung im Gefängnis an, wohin er von den Carabinieri begleitet wurde und auf eine Anhörung zur Bestätigung wartet.Die genauen Umstände des Streits sind noch zu klären, möglicherweise hängen sie mit den 800 Euro in bar zusammen, die der mutmaßliche Täter bei sich trug. Die Ermittlungen laufen.

