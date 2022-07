Blutige Momente verändern die Geschichte Blutige Momente verändern die Geschichte

Zwei Schüsse in den Rücken, abgefeuert von einem ehemaligen Soldaten, beendeten am 8. Juli das Leben des ehemaligen japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Ein tragischer Zwischenfall, der sich einreiht in eine lange Liste von Anschlägen auf (politische) Würdenträger. Häufig wurden diese Attentate auch zu einem Wendepunkt der Geschichte. s+ stellt einige Fälle der jüngeren Vergangenheit vor. + Von David Hofer