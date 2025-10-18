Der Vorfall spielte sich am späten Donnerstagabend in der Sernesistraße in der Nähe der Freien Universität Bozen ab. Ersten Informationen zufolge soll ein Streit zwischen mehreren Personen ausgebrochen sein. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.<BR \/><BR \/>Fest steht, dass ein Mitte 20-jähriger Mann brutal niedergestochen wurde. Der Nordafrikaner wurde nach Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt und umgehend ins Bozner Krankenhaus gebracht, wo er noch in der Nacht notoperiert werden musste. Er schwebt nicht in Lebensgefahr, befindet sich aber weiterhin auf der Intensivstation.<BR \/><BR \/>Die Bozner Staatspolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Die Fahndung nach dem Täter läuft derzeit noch.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-toedlicher-messerattacke-in-bozen-das-sagt-die-staatsanwaltschaft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Erst in der Nacht auf vergangenen Sonntag kam es in Bozen Süd zu einer tödlichen Messerattacke, wo ein 32-jähriger Rumäne sein Leben verlor.<\/a>