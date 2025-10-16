Beim Haftprüfungstermin vor Untersuchungsrichterin Giulia Rossi hat der 47-jährige Lkw-Fahrer Iulian Alinil Brujan aus Rumänien mehrere Stunden lang ausgesagt und seine Version der Ereignisse erzählt. <h3>\r\nAngehörige beschreiben Verdächtigen als hilfsbereit<\/h3> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mord-in-bozen-sued-was-wir-wissen-und-welche-fragen-noch-offen-sind" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, steht er unter dringendem Tatverdacht, seinen Landsmann Ionut Marius Cal (32) in der Nacht auf Sonntag auf dem 1.-Mai-Platz in Bozen Süd erstochen zu haben. Laut Brujans Verteidigern, den Rechtsanwälten Luigina Galli und Tommaso Tisot, arbeitete Brujan für ein Transportunternehmen. Die beiden Lkw-Fahrer hätten sich am Samstag auf einem Parkplatz für Schwerfahrzeuge erstmals kennengelernt. <BR \/><BR \/>Der zweifache Familienvater sei von den Geschehnissen erschüttert. Bislang sei er laut seinen Verteidigern – außer einmal wegen Trunkenheit am Steuer – nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Von Angehörigen wird er als hilfsbereit beschrieben. <h3>\r\nErmittlungen wegen erschwertem Mord laufen<\/h3>Die Staatsanwaltschaft Bozen ermittelt wegen erschwertem Mord aus niedrigen Beweggründen. Auslöser für die Bluttat soll ein Streit zwischen den beiden Lkw-Fahrern gewesen sein. „Die Dynamik des Streits ist unklar“, stellte Rechtsanwältin Galli klar. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226769_image" \/><\/div>\r\nWie Galli und Tisot bestätigen, hat der Tatverdächtige bei der Anhörung seine Unschuld beteuert. Dennoch beschloss U-Richterin Giulia Rossi, dass die vorbeugende Maßnahme der U-Haft im Bozner Gefängnis weiter aufrecht bleibt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226772_image" \/><\/div>\r\nIndes dürfte die vor zwei Tagen durchgeführte Autopsie Klarheit bringen. Die Beschaffenheit und Lage der Verletzungen am Körper von Cal könnten Aufschluss darüber geben, ob sein Angreifer möglicherweise zugestochen haben könnte, um „nur“ zu verletzen, oder ob eine Tötungsabsicht bestand.