<BR \/><BR \/>Heute hat die Haftprüfung für Iulian Alinil Brujan (47) stattgefunden – dem rumänischen Lkw-Fahrer wird vorgeworfen, seinen Landsmann Ionut Marius Cal (32) in der Nacht auf Sonntag auf dem 1.-Mai-Platz in Bozen Süd erstochen zu haben ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/video-mord-in-bozen-vollkommen-grundlos-getoetet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1225068_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wie nun durchsickerte, bleibt der Beschuldigte vorerst in Untersuchungshaft. Wie berichtet, wirft ihm die Staatsanwaltschaft Bozen erschwerten Mord aus niedrigen Beweggründen vor. <BR \/><BR \/>Wie die Ermittler erklärt hatten, wies der Leichnam von Cal mehrere Schnitt- bzw. Stichwunden auf. Eine davon soll tödlich gewesen sein – jene unter seiner linken Achselhöhle. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1225065_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine Autopsie, die gestern durchgeführt wurde, soll mehr Klarheit bringen. Auch ein Gegenstand, bei dem es sich möglicherweise um die Tatwaffe handelt, wird derzeit untersucht.