Bei den Opfern handelt es sich um die 52-jährige Kety Andreoni und den 24-jährigen Mirko Moriconi. Der mutmaßliche Täter, Piero Moriconi, war nach Angaben der Ermittler nach dem Doppelmord auf dem Dach seines Hauses gestiegen und wurde dort von den Carabinieri festgenommen. Widerstand leistete er bei seiner Festnahme nicht.<BR \/><BR \/> „Ich habe mich von ihnen befreit“, soll er nach dem Doppelmord kommentiert haben. Die Ermittler brachten Moriconi zur Vernehmung auf eine Polizeiwache. Davor waren bei der Notrufzentrale Schüsse aus einem Wohnhaus auf den Hügeln von Camaiore gemeldet worden. Neben Carabinieri und Polizei waren Rettungsdienst, Feuerwehr sowie ein Hubschrauber im Einsatz.<BR \/><BR \/>Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Nach einer ersten Rekonstruktion der Ermittler war der Sohn am frühen Nachmittag von einem Besuch bei Verwandten in das Elternhaus zurückgekehrt. Kurz darauf soll der Vater das Gewehr ergriffen und beide Familienangehörigen erschossen haben. Als mögliches Motiv wird derzeit ein familiärer Konflikt untersucht. Nach ersten Zeugenaussagen soll der Mann in den vergangenen Monaten mehrfach über familiäre Probleme geklagt haben.<BR \/><BR \/> Aussagen von Angehörigen und Bekannten zu den familiären Verhältnissen werden von den Ermittlern geprüft. Der Bürgermeister von Camaiore, Marcello Pierucci, ordnete Staatstrauer auf kommunaler Ebene an.