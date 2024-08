Die Wohnung, in der sich der zweifache Mörder nach seiner Tat verschanzt hatte, war Sonntagmorgen um 10.20 Uhr gestürmt worden – der Ausgang ist bekannt. Dafür waren extra Männer der Spezialeinsatzgruppe (GIS) der Carabinieri nach Innichen geflogen worden. Doch was ist und was macht eigentlich die GIS?