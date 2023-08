Bluttat in Schlanders: Omer Cim ins Gefängnis nach Bozen gebracht

Celine Frei Matzohl (21) wurde Opfer einer schrecklichen Bluttat. - Foto: © Facebook/Celine Frei Matzohl

Die Carabinieri konnten den Verdächtigen Omer Cim am Haider See festnehmen.

Verdächtiger äußert sich nicht zur Tat

Haftprüfung und Obduktion am Mittwoch

Nach der schrecklichen Bluttat in Schlanders wurde der Ex-Partner der getöteten Celine Frei Mathohl (21) kurz vor der österreichischen Grenze am Reschen festgenommen. Am Sonntagabend nun wurde er ins Gefängnis nach Bozen gebracht.Es war die Mutter, die Celine Frei Matzohl am Sonntagmorgen als vermisst gemeldet hat. Kurze Zeit später dann die schreckliche Gewissheit: Die Carabinieri begaben sich zur Wohnung des Ex-Lebensgefährten, dem türkischstämmigen Omer Cim, und fanden die Leiche, die deutliche Spuren eines gewaltsamen Todes aufwies (Hier lesen Sie mehr zu dieser schrecklichen Tat). Daraufhin wurde nach Omer Cim gefahndet, der verdächtigt wird, die Tat begangen zu haben. Die Gründe für die Gewalttat sind derzeit noch nicht bekannt.Der Verdächtige wurde, auch mit Hilfe eines Hubschraubers der Finanzwache, im gesamten Vinschgau gesucht. Am Nachmittag wurde er in der Nähe von Graun im Vinschgau gesichtet, wo er vermutlich mit einem Auto das Land verlassen wollte. Nach einer kurzen Verfolgung verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Straße ab, woraufhin er festgenommen wurde. Omer Cim wurde im Laufe des Sonntagabends in das Gefängnis vonBozen gebracht. Der Verdächtige hat sich bisher zum Tathergang und zu den Tatgründen nicht geäußert.Die Haftprüfung wird voraussichtlich am Mittwoch stattfinden. Für diesen Tag ist auch die Obduktion des Opfers vorgesehen.