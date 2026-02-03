Das Abkommen sieht die dauerhafte Einführung der Bodycams für das Personal an Bord der Züge vor, teilte das Unternehmen nach der Unterzeichnung einer Vereinbarung mit den Gewerkschaften mit. Zuvor war das System im Jahr 2025 in einer Testphase erprobt worden. <BR \/><BR \/>Nach Angaben von FS dient die Maßnahme dem besseren Schutz des Personals und der Fahrgäste sowie der Vorbeugung und Abschreckung in kritischen Einsatzbereichen. Die Nutzung der Bodycams erfolgt nur in Situationen, in denen potenzielle Risiken für die Sicherheit der Mitarbeiter oder Dritter bestehen. Bild-, Ton- und Geolokalisierungsdaten werden in Echtzeit an die Kontrollzentrale von FS Security übermittelt, die für das Monitoring und die Koordination von Maßnahmen bei heiklen Vorfällen zuständig ist. <BR \/><BR \/>Das Unternehmen betonte, dass die Einführung der Bodycams in enger Abstimmung mit den Gewerkschaften erfolge. Dabei seien klare Nutzungsregeln, Garantien für die Beschäftigten sowie die Einhaltung der Datenschutz- und Privatsphärebestimmungen festgelegt worden.