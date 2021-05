Boeing 737 landet erstmals in Bozen

Noch nie ist ein Flugzeug dieses Typs in Bozen gelandet. Am Montag kommt es zur Premiere: Eine Boeing 737 wird am Vormittag auf dem Rollfeld in Bozen aufsetzen.Diese 2-strahligen Flugzeuge werden üblicherweise auf Mittelstrecken eingesetzt und können mit bis zu 180 Passagieren besetzt sein.Mit an Bord ist die tschechische Fußball-Nationalmannschaft, die zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft ins Trainingslager nach Südtirol kommt. Von Bozen aus geht es für das Team dann weiter ins Pustertal.Aufgrund der kurzen Landebahn in Bozen wird der Charterflug nicht voll besetzt sein. Nur so könne eine sichere Landung gewährleistet werden.

