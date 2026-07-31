Betroffen sind zwei 23 und 44 Jahre alte Männer aus der Provinz Bari, die sich während des Spiels auf der Gästetribüne „Canazza“ aufhielten. Laut Polizei hatten sie ihre Gesichter unter anderem mit einer sogenannten Mephisto-Maske verdeckt, um ihre Identität zu verschleiern. Anschließend zündeten sie zwei große Feuerwerkskörper und warfen diese auf das Spielfeld, wo sie kurz darauf explodierten.<BR \/><BR \/>Nach einer der Explosionen begab sich ein Minderjähriger gemeinsam mit seinem Vater in die Notaufnahme. Er klagte über einen vorübergehenden Hörverlust und wurde wegen Verletzungen behandelt, die laut Polizei innerhalb von zehn Tagen ausheilten. In den darauffolgenden Tagen erstattete er Anzeige.<h3>\r\nDie Explosion ereignete sich in unmittelbarer Nähe anderer Fans<\/h3>Ein weiteres D.A.Spo. mit einer Dauer von drei Jahren erhielt ein 49-jähriger Bari-Fan. Nach Angaben der Polizei zog er beim Betreten der Tribüne einen Knallkörper aus seiner Kleidung, zündete ihn und warf ihn in der Nähe des Serviceaufzugs zu Boden. Die Explosion ereignete sich in unmittelbarer Nähe anderer Fans, darunter ältere Menschen und Minderjährige. Zwei Personen mussten noch im Stadion von Sanitätern versorgt werden. Sie erlitten laut Polizei einen vorübergehenden Hörverlust sowie Splitterverletzungen.<BR \/><BR \/>Die drei Fans wurden nach den Ermittlungen der DIGOS wegen der ihnen vorgeworfenen Straftaten bei der Justiz angezeigt.<BR \/>Aufgrund der D.A.Spo.-Verfügungen dürfen die drei Männer für zwei bis vier Jahre keine Sportstätten in Italien und im Ausland betreten, in denen Pflicht- oder Freundschaftsspiele ihres Vereins ausgetragen werden.<BR \/><BR \/>Wie die Staatspolizei mitteilt, hat Quästor Giuseppe Ferrari seit dem 1. Juni 2025 insgesamt 54 D.A.Spo.-Maßnahmen wegen Vorfällen verhängt, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei Fußball- und Hockeyspielen beeinträchtigten.