<BR \/><BR \/>Seit Juli sei er bereits sieben Mal ins Visier von Vandalen und Langfingern geraten, berichtet Elektroinstallateur Renato Endrizzi gegenüber der Tageszeitung „Alto Adige“. <BR \/><BR \/>„Man kann den eigenen Wagen nicht einmal ein paar Stunden lang stehen lassen“, beklagt er. So hat er kürzlich Arbeiten in einem Unternehmen in der Righi-Straße im Bozner Industriegebiet durchgeführt – „als ich gegen 21 Uhr zu meinem Firmenwagen zurückkehrte, fand ich ihn stark beschädigt vor“, so Righi. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1253028_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Schäden hat er auf Kamera festgehalten,offenbar hatten Unbekannte die Heckscheibe mit Hilfe eines in ein Tasche gepackten Stein eingeschlagen. Die Langfinger sollen mehrere Gegenstände mitgenommen haben. <BR \/><BR \/>Laut dem Elektroinstallateur betreffe das Problem nicht nur das Industriegebiet der Landeshauptstadt. Die vorigen sechs Vorfälle, bei denen seine Firmenfahrzeuge beschädigt und Gegenstände aus ihrem Inneren entwendet worden sind, haben sich laut dem Handwerker u. a. in der Roen-, in der Garibaldistraße und gleich drei Mal am Hadriansplatz zugetragen. <BR \/><BR \/>Die Langfinger nehmen gezielt Fahrzeuge von Handwerkern ins Visier, zumal man dort Werkzeug finden kann, das auch tausende Euro wert sei kann, erklärte Righi.