Bologna: Carabiniere von flüchtenden Dieben überfahren

Zu dem Vorfall kam es in den frühen Morgenstunden in der Ortschaft Mordano. Gegen 4 Uhr hatten die beiden Einbrecher, die einer Bande angehören sollen, versucht, in eine Tabaktrafik in Lugo einzubrechen.Als sich die beiden in ihrem Auto auf die Flucht begaben, fing sie ein Streifenwagen der Carabinieri ab. Dabei wurde ein Beamter vom Fluchtauto erfasst und trug schwere Verletzungen davon. Aktuell wird der Mann im Krankenhaus behandelt. Nach den beiden Einbrechern wird nun wegen versuchten Mordes gefahndet.

